Brescia-Frosinone: formazioni e dove vederla (Di martedì 24 novembre 2020) Giovedì 28 Novembre 2020 nello Stadio Mario Rigamonti alle ore 14:00 si disputerà la partita Brescia-Frosinone di Serie B. Il Brescia si trova al 10 posto con 9 punti, e arriva da una striscia altalenante: una sconfitta con il Chievo, una vittoria contro il Perugia in Coppa Italia, poi un pareggio con l'Entella, e infine una vittoria con il Cosenza e un pareggio con il Venezia. Il Frosinone si trova al 7 posto con 13 punti, e arriva da una striscia altalenante: un pareggio con l'Entella, poi due vittorie consecutive con Pescara e Cremonese, e due sconfitte con Monza e Cosenza. Brescia-Frosinone: quali saranno le probabili formazioni? Brescia (4-3-1-2): Kotnik, Verzeli, Chanchellor, Papetti, Martella, Bisoli, Van de Looi, Jagiello, Bjarnason, ...

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Frosinone Verso Brescia-Frosinone, parzialmente in gruppo Capuano L'Inchiesta Quotidiano OnLine Serie B – Il Frosinone si allena: lesione al bicipite femorale per Tabanelli. Affaticamento per Ariaudo

Terzo giorno di lavoro alla 'Città dello Sport' di Ferentino. I giallazzurri di mister Nesta continuano a preparare la gara esterna contro il Brescia in programma sabato alle 14. Riscaldamen ...

Frosinone, tre indizi fanno una prova: a Brescia per la riscossa

Serve la mano profonda del tecnico per far scendere tutti dalle montagne russe. E ridare certezze. Sabato a Brescia sarà sfida da tripla.

Terzo giorno di lavoro alla 'Città dello Sport' di Ferentino. I giallazzurri di mister Nesta continuano a preparare la gara esterna contro il Brescia in programma sabato alle 14. Riscaldamen ...Serve la mano profonda del tecnico per far scendere tutti dalle montagne russe. E ridare certezze. Sabato a Brescia sarà sfida da tripla.