Body shaming contro la conduttrice di Tg2 Post (Di martedì 24 novembre 2020) Una riflessione e un'analisi amara, forse, ma secondo me necessaria. 25 novembre giornata contro la violenza sulle donne. Una giornata per ricordare di non dimenticare. Non dimenticare la violenza, ... Leggi su giulia.globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Una riflessione e un'analisi amara, forse, ma secondo me necessaria. 25 novembre giornatala violenza sulle donne. Una giornata per ricordare di non dimenticare. Non dimenticare la violenza, ...

tpi : Ghali e il blackface. Va bene il politically correct ma qui se si va avanti di questo passo non si potrà più imbott… - gaia_chinnici : Guardando la diretta di Carlotta Vagnoli e ho pensato subito a quanto sarebbe stato fondamentale a scuola educare e… - Dvdplyr7 : @SimoDeMeuron Ke poi senza fare body shaming ed essendo assolutamente politacally correct x me tra citara e nicole… - AlbericoBarberi : ah quindi Nicole non era abbastanza bella ma Sitara sì..... non posso fare body shaming se no salto....… - dancinqueen82 : Non per fare body shaming, ma se non gli piaceva nicole, come fa a piacergli sta culon@ psicopatica di sitara?? #MatrimonioAPrimaVista -