Addio Daniele, il medico dal cuore d'oro ucciso dal Covid in soli 5 giorni: "Rimarrai sempre nei nostri cuori" (Di martedì 24 novembre 2020) Un tragico bollettino di guerra: si allunga la lista dei medici che muoiono a causa del coronavirus. L'ultimo è Daniele Cagnacci, napoletano, 64 anni. Aveva lo studio l corso Umberto, nel centro del capoluogo partenopeo. Ed era diventato il punto di riferimento di un intero quartiere. Cagnacci è morto in soli 5 giorni dopo aver scoperto la positività al virus. Una passione quella per gli altri che potrebbe essere stata fatale al dottor Daniele Cagnacci. Infatti potrebbe aver contratto il Covid visitando alcuni dei suoi pazienti. Passione che aveva trasmesso anche alla figlia che si è da poco laureata in medicina. Il medico era particolarmente amato per la sua professionalità e disponibilità. (Continua dopo la foto) "Quante volte mi sono arrabbiata perché eri al telefono la domenica a ...

