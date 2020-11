Vite in Fuga, anticipazioni seconda puntata, 23 novembre 2020: Alessio causa un incidente stradale (Di lunedì 23 novembre 2020) Vite in Fuga: cosa accadrà nella seconda puntata che andrà in onda stasera, alle ore 21.25, in prima serata e in prima visione su Rai Uno? La fiction con Anna Valle sarà trasmessa oggi 23 novembre 2020, con due nuove puntate (la seconda e la terza puntata). Ecco che cosa accadrà. Vite in Fuga: anticipazioni seconda puntata “Aprile” Nella puntata che inizierà alle ore 21.25, l’ispettrice Serravalle ha deciso di non mollare l’osso. Infatti, è convinta che la famiglia Caruana si nasconda da qualche parte e la sua attenzione è, ovviamente, concentrata su Claudio. Così, chiede l’aiuto del fidanzato di Alessio, Mario. Compito ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 23 novembre 2020)in: cosa accadrà nellache andrà in onda stasera, alle ore 21.25, in prima serata e in prima visione su Rai Uno? La fiction con Anna Valle sarà trasmessa oggi 23, con due nuove puntate (lae la terza). Ecco che cosa accadrà.in“Aprile” Nellache inizierà alle ore 21.25, l’ispettrice Serravalle ha deciso di non mollare l’osso. Infatti, è convinta che la famiglia Caruana si nasconda da qualche parte e la sua attenzione è, ovviamente, concentrata su Claudio. Così, chiede l’aiuto del fidanzato di, Mario. Compito ...

GossipItalia3 : Giorgio Colangeli: età, vita privata e carriera dell’attore di “Vite in fuga” #gossipitalianews - AndreaDebiasi5 : Share di oltre 47500 per Vite in Fuga giallo accattivante con Anna Valle ,Claudio Gioe' , Francesco Arca, Alessandr… - zazoomblog : Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata 23 novembre - #fuga: #anticipazioni #(trama… - MondoTV241 : Vite in Fuga: l'intervista a Claudio Gioè! #viteinfuga #claudiogioè - cheTVfa : #ViteInFuga - 23 novembre 2020 | ANTICIPAZIONI seconda puntata -