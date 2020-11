Video intimi diffusi in rete, il racconto di Guendalina Tavassi: 'Chi ha fatto questo deve pagare' (Di lunedì 23 novembre 2020) 'Hanno rubato la mia vita personale, chi ha fatto tutto questo deve pagare'. Guendalina Tavassi si sfoga in collegamento telefonico a 'Pomeriggio Cinque' dopo che alcuni dei suoi Video intimi insieme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) 'Hanno rubato la mia vita personale, chi hatutto'.si sfoga in collegamento telefonico a 'Pomeriggio Cinque' dopo che alcuni dei suoiinsieme ...

agrega3006 : Comunque ho rivisto tutti i video di loro le prime settimane, erano troppo belli, le lunghe chiacchierate prima di… - pomeriggio5 : Il cellulare di Guendalina Tavassi è stato hackerato e sono stati diffusi dei video intimi con suo marito. Le sue… - Makkoxnonfarlo : vista la storia della maestra d’asilo licenziata perché giravano suoi video intimi, la sciacalla @carmelitadurso co… - _francescabb : RT @petalfed: Incredibile come non si finisca neanche di parlare di revenge porn della maestra d'asilo che ora si scopre che hanno hackerat… - DonnaGlamour : Guendalina Tavassi in lacrime: “Mi hanno rubato video intimi dal telefono” -