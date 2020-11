Uomini e Donne, è guerra tra Gianni Sperti e Aurora. Lui: “Mi sta usando!” (Di lunedì 23 novembre 2020) Gianni Sperti a Uomini e Donne non è mai andato d’accordo con Aurora Tropea, insinuando ora che lei lo stia soltanto usando per visibilità. Gianni Sperti non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Aurora Tropea, dama del Trono Over di Uomini e Donne. I due, durante il corso della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 novembre 2020)non è mai andato d’accordo conTropea, insinuando ora che lei lo stia soltanto usando per visibilità.non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti diTropea, dama del Trono Over di. I due, durante il corso della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Raiofficialnews : “#NoWomenNoPanel: @Radio1Rai si impegna ad una equa rappresentanza di genere, a valorizzare il talento e le compete… - Corriere : In Italia le donne iniziano a guadagnare meno degli uomini già all’inizio della carriera - virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - psymonic : Ancora ci sono uomini convinti che la loro rabbia sia dovuta alle donne. Spero sempre che non ci siano donne che gli diano ragione! - amb1gua : gne gne anche gli uomini hanno problemi gne gne il nostro problema è che non possiamo opprimere le donne abbastanza… -