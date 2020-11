Uomini e donne, anticipazioni: due di picche per Riccardo! (Di lunedì 23 novembre 2020) Sabato 21 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e, dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che Riccardo Guarnieri ha ricevuto un due di picche da Brunilde. Stando a quanto raccontato in puntata, Riccardo ha provato a baciarla, ma la dama lo ha respinto. In seguito, nello studio, si è accesa una discussione tra Guarnieri e Roberta di Padua e si è anche scoperto che quest’ultima ha rivisto Michele Dentice, dopo l’addio di qualche settimana fa. Ma vediamo nelle dettaglio cosa è successo nella nuova registrazione di U&D. Riccardo Guarnieri prende un ‘palo’ da Brunilde La registrazione di Uomini e donne è iniziata come di consueto con Gemma Galgani, che sta continuando ad uscire sia con Biagio che con Maurizio. In puntata si è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Sabato 21 novembre si è tenuta una nuova registrazione die, dallefornite da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che Riccardo Guarnieri ha ricevuto un due dida Brunilde. Stando a quanto raccontato in puntata, Riccardo ha provato a baciarla, ma la dama lo ha respinto. In seguito, nello studio, si è accesa una discussione tra Guarnieri e Roberta di Padua e si è anche scoperto che quest’ultima ha rivisto Michele Dentice, dopo l’addio di qualche settimana fa. Ma vediamo nelle dettaglio cosa è successo nella nuova registrazione di U&D. Riccardo Guarnieri prende un ‘palo’ da Brunilde La registrazione diè iniziata come di consueto con Gemma Galgani, che sta continuando ad uscire sia con Biagio che con Maurizio. In puntata si è ...

