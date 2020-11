"Tutti lo speravamo". Paolo Conticini, la confessione a Eleonora Daniele: Ballando, un grosso rimpianto (Di lunedì 23 novembre 2020) Sicuramente Paolo Conticini è stata una rivelazione a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che ha chiuso la sua edizione su Rai 1. L'attore toscano ha dato prova di grande bravura. Professionalità. Senso di sacrificio. E stamattina Conticini torna a parlare a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele in una puntata tutta dedicata allo show di Rai 1. "È stato un percorso molto duro”, racconta alla Daniele. Con lui in collegamento, c'è anche la maestra di ballo Veera Kinnunen. “Tra me e Veera è nato un bel feeling. Ballando è stato un percorso molto duro”, continua. Conticini era tra i papabili concorrente di questa edizione. Quando la Daniele gli chiede se sperava di vincere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Sicuramenteè stata una rivelazione acon le stelle, il programma di Milly Carlucci che ha chiuso la sua edizione su Rai 1. L'attore toscano ha dato prova di grande bravura. Professionalità. Senso di sacrificio. E stamattinatorna a parlare a Storie Italiane, il programma condotto dain una puntata tutta dedicata allo show di Rai 1. "È stato un percorso molto duro”, racconta alla. Con lui in collegamento, c'è anche la maestra di ballo Veera Kinnunen. “Tra me e Veera è nato un bel feeling.è stato un percorso molto duro”, continua.era tra i papabili concorrente di questa edizione. Quando lagli chiede se sperava di vincere un ...

RY8113 : Sempre stato inaffidabile #Meret,avrà i suoi dubbi Gattuso per nn schierarlo titolare,#Ospina da maggiori garanzie… - Prospero1970dp : @_esegesi_ È vero che le cose non stanno andando come speravamo ma già ci siamo dimenticati della scorsa stagione?… - pavicet : RT @gioveron: Grande Lillo che e' tornato a casa. So che non e' stato facile pero, come tutti speravamo, ce l'hai fatta. Ora ti meriti tutt… - maxcolt64 : RT @gioveron: Grande Lillo che e' tornato a casa. So che non e' stato facile pero, come tutti speravamo, ce l'hai fatta. Ora ti meriti tutt… - viaconpeter : Sono due mesi anche dalla diretta che nessuno si aspettava ma che tutti infondo speravamo -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti speravamo Storie Italiane, "tutti lo speravamo": la confessione di Paolo Conticini, un grosso rimpianto su Ballando LiberoQuotidiano.it La coppia di virologi mantovani spiega il Covid: ecco come funziona il nuovo vaccino

Elisa Vicenzi e Guido Poli del San Raffaele di Milano rispondono a 12 domande della Gazzetta. «I prodotti allo studio sono un treno su cui saliremo alla penultima fermata» ...

Economia lariana 2020 cali pesanti delle imprese nei confronti del 2019

Il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti, sottolinea: "Dopo il primo lockdown, nel 3° trimestre 2020 l'economia lariana stava reagendo bene. Rispetto al trimestre preced ...

Elisa Vicenzi e Guido Poli del San Raffaele di Milano rispondono a 12 domande della Gazzetta. «I prodotti allo studio sono un treno su cui saliremo alla penultima fermata» ...Il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti, sottolinea: "Dopo il primo lockdown, nel 3° trimestre 2020 l'economia lariana stava reagendo bene. Rispetto al trimestre preced ...