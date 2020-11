Torna in corsia dalla pensione a 75 anni: Alfonso Durante muore di Covid (Di lunedì 23 novembre 2020) Aveva 75 anni, ed era in pensione da tempo. Ma era stato infermiere, e sapeva che c'è un drammatico bisogno di braccia, di personale sanitario, di soldati in prima linea nella lotta contro il ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Aveva 75, ed era inda tempo. Ma era stato infermiere, e sapeva che c'è un drammatico bisogno di braccia, di personale sanitario, di soldati in prima linea nella lotta contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna corsia Infermiere in pensione torna in corsia e muore di Covid, i colleghi: "Morto da eroe" Yahoo Finanza I medici dell’Ospedale di Cremona: “Il nostro Natale sarà in corsia, aiutateci con comportamenti responsabili”

I medici di Cremona: "Il nostro Natale sarà in corsia, aiutateci con comportamenti responsabili" "Da inquietudine rivedere questi letti ancora pieni.

