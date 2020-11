TIM e Tiscali firmano contratti coinvestimento tramite FiberCop

(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – TIM ehanno sottoscritto iesecutivi dell’intesa raggiunta lo scorso 27 agosto, relativa all’accordo diper la realizzazione di una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato ultra-broadband in Italia attraverso la partecipazione commerciale dial progetto. L’efficacia deirimane soggetta ad alcune condizioni sospensive di natura regolamentare. Sono stati inoltre sottoscritti una serie di accordi operativi e commerciali immediatamente efficaci che regolano le fasi del progetto, la prima delle quali riguarderà la razionalizzazione della rete di. In linea con il piano di sviluppo dipotrà attivare nuovi clienti sulla ...

(Teleborsa) - TIM e Tiscali hanno sottoscritto i contratti esecutivi dell'intesa raggiunta lo scorso 27 agosto, relativa all'accordo di coinvestimento per la realizzazione di una ...