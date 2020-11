Spaggiari | ' priorità riavvicinare popolazione a screening salvavita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Meno interventi per cancro al polmone, e soprattutto meno pazienti operati in fase iniziale quando la malattia è ancora guaribile. Con la prospettiva di assistere nel 2021 a "un'epidemia" di casi gravi. E' "un altro tributo pagato al Covid", denuncia l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano in una 'lettera all'editore' pubblicata su 'The Annals of Thoracic Surgery', la più importante rivista scientifica americana nel settore della chirurgia cardiotoracica, sottolineano dall'Irccs fondato da Umberto Veronesi. Gli esperti hanno analizzato le lobectomie polmonari (intervento radicale per tumore del polmone) eseguite da giugno a settembre, dopo il primo lockdown generalizzato, confrontandole con quelle effettuate nello stesso periodo del 2019: "Si è registrato il 36% in meno di lobectomie nel 2020 (60 verso 93) - segnalano gli specialisti - ma ...