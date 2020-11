“Se ti ammali di Covid non venire in ospedale, non meriti le nostre cure”: infermiera risponde all’autore di un volantino negazionista (Di lunedì 23 novembre 2020) “Se ti ammali di Covid o di qualsiasi altra malattia, visto che pensi che i nostri trattamenti non servano a nulla, non venire in ospedale. Non ti meriti i nostri sacrifici e le nostre cure”. Michela Isca, infermiera di Pescara, si ritrova sul cruscotto della propria auto, fuori dall’ospedale in cui lavora, un volantino negazionista. Così, una volta a casa, decide di replicare alle “quattro notizie” citate dall’autore del volantino per affermare che il Covid, tutto sommato, non è né un’emergenza né una malattia cui concentrare tante attenzioni e risorse. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Se tidio di qualsiasi altra malattia, visto che pensi che i nostri trattamenti non servano a nulla, nonin. Non tii nostri sacrifici e le. Michela Isca,di Pescara, si ritrova sul cruscotto della propria auto, fuori dall’in cui lavora, un. Così, una volta a casa, decide di replicare alle “quattro notizie” citate ddelper affermare che il, tutto sommato, non è né un’emergenza né una malattia cui concentrare tante attenzioni e risorse. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

