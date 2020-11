Nei panni di una Principessa 3 su Netflix ci sarà? Vanessa Hudgens disposta a tornare ma a una condizione (Di lunedì 23 novembre 2020) Nei panni di una Principessa 3 ci sarà? Il film natalizio con Vanessa Hudgens ha debuttato qualche giorno fa su Netflix con il secondo capitolo, conquistando la top 10 dei prodotti più visti e ricercati sulla piattaforma di streaming. Sequel del film del 2018, la star, diventata famosa con la serie di film di High School Musical, veste i duplici panni di una semplice ragazza di nome Stacy e della Duchessa Margaret. Dopo essersi sdoppiata, nel secondo film ricopre ben tre ruoli: alle due menzionate prima si aggiunge una cugina di Margaret che ha dei piani ben precisi per ottenere la corona reale. Visto il successo del film su Netflix, un sequel che chiuda la trilogia sembra essere all’orizzonte, poiché la Hudgens lo ha accennato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Neidi una3 ci? Il film natalizio conha debuttato qualche giorno fa sucon il secondo capitolo, conquistando la top 10 dei prodotti più visti e ricercati sulla piattaforma di streaming. Sequel del film del 2018, la star, diventata famosa con la serie di film di High School Musical, veste i duplicidi una semplice ragazza di nome Stacy e della Duchessa Margaret. Dopo essersi sdoppiata, nel secondo film ricopre ben tre ruoli: alle due menzionate prima si aggiunge una cugina di Margaret che ha dei piani ben precisi per ottenere la corona reale. Visto il successo del film su, un sequel che chiuda la trilogia sembra essere all’orizzonte, poiché lalo ha accennato ...

