Metro C di Roma chiusa per 4 ore per una protesta non prevista del personale (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - Lunedì da incubo per i Romani che hanno trovano chiusi i cancelli della terza linea della Metropolitana, la Metro C. Una chiusura che non era stata preannunciata è che ha provocato sdegno e proteste da parte dei viaggiatori che sono dovuti ricorrere alle navette sostitutive per raggiungere i posti di lavoro. Lo stop dell'intera linea, da Pantano a San Giovanni, è durato quasi quattro ore e sarebbe stato causato dalla mancanza del personale, il sospetto è che si sia trattato di una vera e propria protesta legata alla trattativa sui livelli di retribuzione. Intanto l'Atac ha annunciato che svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea della Metropolitana. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, ...

