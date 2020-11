Martines | “Fedriga così ci porta verso la zona rossa”

Leggi su udine20

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Un’altra ordinanza di facciata, che non prende decisioni sostanziali, emanata solo per cercare di evitare il declassamento. Il sistema regionale di tracciamento e gestione dell’emergenza è saltato. Fedriga ci standola. Queste le prime parole del Sindaco di Palmanova Francescodopo la presentazione della nuova ordinanza regionale presentata stamattina del Presidente della Regione FVG. “Siamo in ritardo su tutto. Sarebbe bastato seguire Zaia, puntare già dalla primavera sullo screening, sui tamponi rapidi e sul tracciamento. Bastava copiare dal governatore veneto e bar e ristoranti sarebbero ancora aperti e i cittadini ingialla. Nel vicino Veneto test rapidi sono da tempo disponibili nelle farmacie e dai medici di base. Qui nulla di tutto ...