Logan – The Wolverine: curiosità sull'ultima avventura del personaggio

Logan – The Wolverine andrà in onda questa sera alle 21.16, su Mediaset. L'amato personaggio, ormai invecchiato, si prende cura di Dr. Xavier, debilitato dall'Alzheimer. Gli X-Men non esistono più ed i mutanti sono sempre di meno. Logan, le cui abilità rigenerative non sono più quelle di una volta, riprende a combattere per salvare Laura, una giovane mutante con le sue stesse abilità.

Trama

Da 25 anni non nasce più un bambino mutante. La popolazione mutante è stata inoltre dimezzata da una fazione estremista, i Reavers. Logan è invecchiato precocemente per via dell'avvelenamento da Adamantio. Lavora come tassista in Texas. Con i suoi introiti, ammassa dei risparmi per comprarsi uno yacht e compra medicine sottobanco per il Dr. Xavier, ormai ultranovantenne. Xavier, poco più di un anno ...

