La nostra terra sconvolta che non esce dagli occhi (Di lunedì 23 novembre 2020) di Gino Liguori Quell’interminabile minuto e mezzo di terrore. Quel minuto e mezzo che causò macerie, paura e rabbia. Salerno pagò un prezzo altissimo per quanto era accaduto, e tante ferite non si sono ancora rimarginate, personali e sociali. Interi paesi erano tombe aperte alla pioggia, alla neve, al gelo, si scavava in mezzo a una grande confusione, i soccorsi non arrivavano mai, tanto che “Il Mattino” titolò a tutta pagina quel FATE PRESTO, che materializzò il grido di dolore che si alzava da una intera terra, al punto da indispettire qualcuno che viveva nelle alte sfere. Forse mai si era visto un giornale farsi voce della sua gente in quella maniera dirompente, al punto che Andy Warhol di quella prima pagina fece un quadro divenuto famoso. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 23 novembre 2020) di Gino Liguori Quell’interminabile minuto e mezzo di terrore. Quel minuto e mezzo che causò macerie, paura e rabbia. Salerno pagò un prezzo altissimo per quanto era accaduto, e tante ferite non si sono ancora rimarginate, personali e sociali. Interi paesi erano tombe aperte alla pioggia, alla neve, al gelo, si scavava in mezzo a una grande confusione, i soccorsi non arrivavano mai, tanto che “Il Mattino” titolò a tutta pagina quel FATE PRESTO, che materializzò il grido di dolore che si alzava da una intera, al punto da indispettire qualcuno che viveva nelle alte sfere. Forse mai si era visto un giornale farsi voce della sua gente in quella maniera dirompente, al punto che Andy Warhol di quella prima pagina fece un quadro divenuto famoso. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

chetempochefa : 'E' questo il messaggio di umanità che abbiamo potuto trasmettere al mondo della nostra terra.' Mimmo Lucano a… - maddalena2471 : RT @chetempochefa: 'E' questo il messaggio di umanità che abbiamo potuto trasmettere al mondo della nostra terra.' Mimmo Lucano a #CTCF ht… - enzopresutto_ : #terremotoirpinia #40anni fa la nostra terra tremò Contro l'imprevedibilità della natura, la politica può interveni… - oceanerazzurro : RT @VivianaDesio: Immagini come queste sono espressione del fallimento della nostra società Non serve girarsi dall'altra parte, far finta d… - MelaCar51 : RT @VivianaDesio: Immagini come queste sono espressione del fallimento della nostra società Non serve girarsi dall'altra parte, far finta d… -

Ultime Notizie dalla rete : nostra terra Adoc e Uil Pari Opportunità: «Consumiamo Calabrese, aiutiamo l’economia della nostra terra e contribuiamo a salvare l’occupazione» Il Reggino "Chthulucene". Un lessico per il futuro su un pianeta multiplo (di M. Garofalo)

L’idea di uno “Chthulucene” rimanda invece a un pianeta Terra fatto di isole ... singolo e globale - determinerà il domani del pianeta sul quale abiteranno i nostri figli (è il patto tra generazioni ...

Pontremoli e Filattiera pronti all'allargamento nella Riserva di Biosfera MAB UNESCO Appennino tosco emiliano

(Pontremoli e Filattiera, 23 Nov 20) Presentata ufficialmente al Ministero dell'Ambiente la proposta di allargamento della Riserva di Biosfera MAB UNESCO Appennino tosco emiliano spazierà tra via Emil ...

L’idea di uno “Chthulucene” rimanda invece a un pianeta Terra fatto di isole ... singolo e globale - determinerà il domani del pianeta sul quale abiteranno i nostri figli (è il patto tra generazioni ...(Pontremoli e Filattiera, 23 Nov 20) Presentata ufficialmente al Ministero dell'Ambiente la proposta di allargamento della Riserva di Biosfera MAB UNESCO Appennino tosco emiliano spazierà tra via Emil ...