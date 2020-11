Juventus-Ferencvaros, Pirlo: “Non accetto cali di concentrazione, tutto sulla formazione e mio rapporto con CR7” (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non sono permessi cali di concentrazione".Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, in programma domani alle 21.00 all'“Allianz Stadium” di Torino. Di seguito, le sue dichiarazioni."Dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi. Vogliamo chiudere il discorso qualificazione, perché permetterebbe di dare respiro a chi ha giocato di più in questo inizio di stagione. Il match di andata è stato positivo, ma domani conterà soltanto il presente. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la Juventus. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, giornata dopo giornata ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) "Non sono permessidi".Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della, Andrea, alla vigilia della sfida di Champions League contro il, in programma domani alle 21.00 all'“Allianz Stadium” di Torino. Di seguito, le sue dichiarazioni."Dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi. Vogliamo chiudere il discorso qualificazione, perché permetterebbe di dare respiro a chi ha giocato di più in questo inizio di stagione. Il match di andata è stato positivo, ma domani conterà soltanto il presente. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità non saremmo la. Non è scattata una scintilla, i giocatori si conoscono meglio. Serviva del tempo, giornata dopo giornata ...

juventusfc : Ready? ?? #JuveFerencvaros, - 1?? La Gallery ??della rifinitura per i bianconeri è qui ?? - juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - juventusfc : ??Ore 14.30 ?? ???? LIVE su @JuventusTV la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @13Szczesny13 Watch Here:… - JuventusTV : ??? «Dobbiamo essere concentrati» @13Szczesny13 presenta #JuveFerencvaros ???? On demand, qui ??… - juvemyheart : RT @JManiaSite: #Pirlo così alla vigilia di #JuveFerencvaros: 'In difesa siamo rimasti in 4, perché fuzniona il rapporto con #Ronaldo? Lo t… -