Il suv sbanda e disintegra un muro di cemento Carmelo muore a 26 anni | lascia la moglie e due bimbi piccoli

(Di lunedì 23 novembre 2020) Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 7, lungo la strada statale 122 all’altezza del bivio per Castrofilippo, comune italiano di circa tremila abitanti del libero consorzio comunale di Agrigento, in Sicilia. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani localei, un Suv Bmw X3 si è ribaltato dopo aver urtato un pilastro diarmato. Nello scontro ha perso la vita un giovane di Canicattì, in provincia di Agrigento,Pontillo di 26. Sembra che il giovane sia uscito fuori strada da solo, senza coinvolgere altri veicoli, ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Lo schianto del potente suv con il pilastro diè stato violentissimo.Gli automobilisti che percorrevano la strada statale 122 si sono fermati per soccorrere il ventiseienne e chiamare il 118. ...