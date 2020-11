Il leghista che vuole la giornata a difesa dei cattolici eterosessuali a Bagno a Ripoli

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Gregorio Martinelli Da Silva, consigliere comunale della Lega a(Firenze), ha presentato un’interrogazione per istituire ladei ‘’. Nel suo provvedimento l’esponente del Carroccio, critica tra l’altro il fatto che siano emarginati o puniti “coloro i quali vedono le relazioni omosessuali come gravi depravazioni”. Ilcheladeieterosessuale a“Rabbrividisce” a queste parole e anche per la dichiarazione che “la legge contro l’omo e la transfobia ha come ‘unico scopo quello di incentivare e favorire l’omosessualità'” il sindaco di...