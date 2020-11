Ice e Alibaba Group lanciano Made in Italy Pavilion per e-commerce B2B (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia ICE e Alibaba Group hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la creazione del “Made in Italy Pavilion” all’interno di Alibaba.com, il marketplace B2B leader globale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia virtuale alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a cui è seguito un webinar per illustrare alle 2000 imprese collegate le opportunità offerte dalla piattaforma b2b e le modalità, disponibili già da oggi, di accesso alla stessa. Il MoU è in linea con l’attuazione del pilastro e-commerce del Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio, con cui ICE prevede di portare il maggior numero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia ICE ehanno siglato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la creazione del “in” all’interno di.com, il marketplace B2B leader globale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia virtuale alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a cui è seguito un webinar per illustrare alle 2000 imprese collegate le opportunità offerte dalla piattaforma b2b e le modalità, disponibili già da oggi, di accesso alla stessa. Il MoU è in linea con l’attuazione del pilastro e-del Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio, con cui ICE prevede di portare il maggior numero ...

UmbriaBG : Accordo Ice-#Alibaba, nasce la prima piattaforma B2B per l’#export digitale delle #pmi italiane. Si inserisce tra l… - CorriereCitta : Ice e Alibaba Group lanciano Made in Italy Pavilion per e-commerce B2B - DigitalPMI : Accordo Ice-Alibaba, nasce la prima piattaforma B2B per l’export digitale delle pmi italiane - comunica_rp : Un padiglione online per l’export delle Pmi italiane: intesa Alibaba-Ice - StartComNews : Un padiglione online per l’export delle Pmi italiane: intesa Alibaba-Ice -