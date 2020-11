Hong Kong, Joshua Wong si dichiara colpevole e va in carcere: “Vi spiego la libertà” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Quello che stiamo facendo ora è spiegare il valore della libertà al mondo”, con queste parole l’attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong ha criticato il sistema giudiziario di Hong Kong e difeso il ruolo degli attivisti prima di entrare in aula nel processo per il suo coinvolgimento nelle proteste dello scorso anno, aggiungendo che si aspetta di essere incarcerato. Wong si è dichiarato colpevole di avere organizzato e partecipato a un’assemblea illegale per l’assedio alla sede centrale della polizia di Hong Kong durante le proteste pro-democrazia dello scorso anno, ed è stato sottoposto a custodia cautelare. Wong, che rischia fino a un massimo di cinque anni di ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) “Quello che stiamo facendo ora è spiegare il valore della libertà al mondo”, con queste parole l’attivista pro-democrazia diha criticato il sistema giudiziario die difeso il ruolo degli attivisti prima di entrare in aula nel processo per il suo coinvolgimento nelle proteste dello scorso anno, aggiungendo che si aspetta di essere incarcerato.si ètodi avere organizzato e partecipato a un’assemblea illegale per l’assedio alla sede centrale della polizia didurante le proteste pro-democrazia dello scorso anno, ed è stato sottoposto a custodia cautelare., che rischia fino a un massimo di cinque anni di ...

Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #HongKong, l’Alta Corte critica il comportamento delle forze di polizia: non aver mostrato i codici i… - MediasetTgcom24 : Proteste Hong Kong, leader attivisti si dichiarerà colpevole al processo #hongkong - StellaL29595821 : RT @Agenzia_Ansa: Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non ci inch… - mautortorella : A #HongKong Joshua Wong, #leader della #protesta contro le #leggi liberticide di #Pechino, si dichiarerà «colpevole… -