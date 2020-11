Halo Infinite: la serie 'deve cambiare molto' per competere con gli FPS moderni (Di lunedì 23 novembre 2020) Shroud crede che il franchise di Halo di Microsoft debba cambiare "molto" se vuole competere con titoli moderni come Fortnite e Call of Duty con l'uscita di Halo Infinite il prossimo anno. Shroud è un esperto quando si tratta di sparatutto in prima persona, perché sa cosa li rende buoni e come possono essere migliorati. La star di Twitch commenta regolarmente giochi e problemi; di recente è intervenuto su Modern Warfare spiegando perché lo trova noioso. Ora ha messo gli occhi sulla serie di Halo, esprimendo preoccupazione per Halo Infinite, che è ancora in attesa di una data di lancio dopo essere stato rinviato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Shroud crede che il franchise didi Microsoft debba" se vuolecon titolicome Fortnite e Call of Duty con l'uscita diil prossimo anno. Shroud è un esperto quando si tratta di sparatutto in prima persona, perché sa cosa li rende buoni e come possono essere migliorati. La star di Twitch commenta regolarmente giochi e problemi; di recente è intervenuto su Modern Warfare spiegando perché lo trova noioso. Ora ha messo gli occhi sulladi, esprimendo preoccupazione per, che è ancora in attesa di una data di lancio dopo essere stato rinviato. Leggi altro...

