Guillermo Mariotto ospite a Domenica In, il pubblico non la prende bene: "Ha rotto il ca*zo" (Di lunedì 23 novembre 2020) A Domenica In è stata l'apoteosi ma i tweet che segnalano l'insostenibilità di Guillermo Mariotto sono cosa ormai solita. Almeno, lo erano. Ballando con le stelle è finito con Gilles Rocca vincitore e a nel programma di Mara Venier ecco apparire il giurato più odiato dai social dal tempi del Pleistocene. Così 'fuori dalla righe' da risultare urticante e privo di una qualsiasi traccia, anche microscopica, di umorismo, in molti si sono lamentati di Mariotto, chiedendo a Milly Carlucci di cambiare la giuria, o almeno, di cambiare lui. La cosa ha "colpito" anche la zia Mara che, ospitando il giudice a Domenica In, si è presa di riflesso un bel numero di commenti non certo gioiosi. "Spero che Milly Carlucci il prossimo anno si liberi di Guillermo Mariotto", "Vi prego, il ...

