Fleets: le “Storie” in stile Instagram arrivano anche su Twitter (Di lunedì 23 novembre 2020) Twitter si prepara ad accogliere la sua versione delle “Storie” in versione Instagram sulla propria app. Dopo averne avviato la sperimentazione lo scorso marzo infatti l’azienda ha deciso di implementare Fleets, questo il nome della funzione, nella versione stabile di Twitter, avviandone nelle scorse ore il roll out anche in Italia. Fleets fa parte sostanzialmente della schiera dei cosiddetti “messaggi effimeri“, come appunto le Storie su Facebook e Instagram o gli Stati su WhatsApp: sostanzialmente si tratta di messaggi temporanei che si cancellano dopo poco tempo e che ci consentono quindi di condividere con gli altri stati d’animo temporanei, fatti di messaggi, immagini o video, che non hanno motivo di restare nel tempo, ma costituiscono una forma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)si prepara ad accogliere la sua versione dellein versionesulla propria app. Dopo averne avviato la sperimentazione lo scorso marzo infatti l’azienda ha deciso di implementare, questo il nome della funzione, nella versione stabile di, avviandone nelle scorse ore il roll outin Italia.fa parte sostanzialmente della schiera dei cosiddetti “messaggi effimeri“, come appunto le Storie su Facebook eo gli Stati su WhatsApp: sostanzialmente si tratta di messaggi temporanei che si cancellano dopo poco tempo e che ci consentono quindi di condividere con gli altri stati d’animo temporanei, fatti di messaggi, immagini o video, che non hanno motivo di restare nel tempo, ma costituiscono una forma ...

