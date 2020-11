Covid | Vergallo associazione Rianimatori | “Terapie intensive? Le regioni hanno truccato i dati”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Posti in terapia intensiva in Italia. “In questi giorni si colpevolizza la Regione Sicilia perché avrebbei dati sui posti di rianimazione, ma non è l’unica”. Parole pesanti quelle del dott. Alessandro, presidente nazionale di AAROI-EMAC (anestesistiospedalieri italiani -Emergenza area critica), intervenuto questa mattina ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus. >>, il bollettino del 22 novembre 2020 Posti in terapia intensiva: “Tra i nuovi conteggiati anche i lettini di sala operatoria” Tra i posti di rianimazione nuovi vengono annoverati anche i lettini di sala operatoria che erano stati usati in emergenza nella prima ondata. I mille posti del Veneto per esempio non sono tutti di rianimazione vera e propria, ...