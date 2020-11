Covid | la seconda ondata ringiovanisce le terapie intensive Ma non è una buona notizia

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’età media dei pazienti che finiscono in rianimazione si è abbassata. La differenza tra prima edell’epidemia è evidente anche nei reparti di terapia intensiva, oggi come sette otto mesi fa uno dei fronti più caldi della battaglia contro il virus. “Innanzitutto c’è una distribuzione dei ricoverati più omogenea sul territorio nazionale”, spiega Davide Mazzon, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Belluno. E poi c’è, appunto, l’età media dei pazienti. “Oggi c’è una prevalenza di persone che hanno tra i 60 e i 70 anni circa e invece nella prima fase l’età media era dai 70 agli 80 anni a salire”. Questo vuol dire che si è avuta una diffusione più ampia del contagio e dunque che il quadro complessivo dell’epidemia è peggiorato. Fondatore della commissione di bioetica e componente del comitato etico della Società Italiana ...

Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Eseguito in Italia "l'esperimento di supercalcolo più complesso mai realizzato al mondo" per identificare nuove terapie contro il coronavirus Sars-CoV-2: 71,6 mili ...Genova - Per ore e ore è rimasta in piedi sul tetto della sua auto con la speranza di poter vedere sua madre, ricoverata in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Incrociarne, anche solo per qua ...