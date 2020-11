Conte | tosse e raffreddore da Lilli Gruber Il web in ansia per il premier e per la giornalista | ' La vedo preoccupata'

ciropellegrino : Tiene una bella tosse #Conte, eh? E pure un po' di raffreddore #Ottoemezzo - citygirl916 : RT @ciropellegrino: Tiene una bella tosse #Conte, eh? E pure un po' di raffreddore #Ottoemezzo - citygirl916 : RT @mon_y: Cmq Conte ha tosse e raffreddore #ottoemezzo - citygirl916 : RT @errerreffe: #Conte su La7 ha tosse,raffreddore, occhi lucidi e io tra poco mi metto la mascherina davanti la TV. - citygirl916 : RT @IlContiAndrea: La tosse di Conte #ottoemezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Conte tosse

“Ma le sta tossendo in faccia da mezz’ora, sta bene?”. Giuseppe Conte ha scatenato un tam-tam sui social, che sono rimasti piuttosto sorpresi di vedere in che condizioni il premier si è presentato da ...Oltre a guardare insistentemente gli appunti, Giuseppe Conte fa anche un paio di brutti colpi di tosse in studio da Lilli Gruber, nel corso della puntata di Otto e Mezzo del 23 novembre. Il presidente ...