Con Renault Twingo Electric puoi vivere la città in spensieratezza (Di lunedì 23 novembre 2020) vivere la città in tutta spensieratezza. Adesso è possibile con la nuova Twingo Electric che Renault ha presentato a Roma. Una storia di successo, quella della Twingo, da 3.75 milioni di vetture vendute, dal 1992 ad oggi, in 25 Paesi del mondo. I punti di forza sono sempre gli stessi: la praticità, l'agibilità e l'abitabilità. La nuova Twingo Electric viene assemblata nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia dove viene prodotta anche la Twingo termica, ma su una piattaforma predisposta sin dall'origine per essere elettrica. Cinque porte, ha il paraurti anteriore scolpito ed i gruppi ottici led con firma C-Shape. Gli elementi distintivi sono il centro ruote con bordo blu così come lo stripping laterale

