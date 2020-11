Chi è Armanda Frassinetti, la mamma del blogger Tommaso Zorzi (Di lunedì 23 novembre 2020) Tommaso Zorzi sarà un grande protagonista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 e se quello col padre è un rapporto molto complicato, ben altra storia è per la madre Armanda Frassinetti. Tommaso non si è mai lamentato del loro rapporto e, anzi, l’influencer ha sempre avuto parole di riguardo per sua madre. Se il padre di Tommaso Zorzi, Lorenzo Zorzi, è Senior Manager presso la società Mondora, la madre Armanda Frassinetti è una dietista presso la Asl di Milano. Entrambi, dunque, svolgono un lavoro importante seppur in ambienti totalmente diversi. Tornando al Grande Fratello Vip, questa sera per Tommaso potrebbe arrivare una prima e grande sorpresa. Nella Casa potrebbe giungere un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)sarà un grande protagonista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 e se quello col padre è un rapporto molto complicato, ben altra storia è per la madrenon si è mai lamentato del loro rapporto e, anzi, l’influencer ha sempre avuto parole di riguardo per sua madre. Se il padre di, Lorenzo, è Senior Manager presso la società Mondora, la madreè una dietista presso la Asl di Milano. Entrambi, dunque, svolgono un lavoro importante seppur in ambienti totalmente diversi. Tornando al Grande Fratello Vip, questa sera perpotrebbe arrivare una prima e grande sorpresa. Nella Casa potrebbe giungere un ...

