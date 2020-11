(Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 23/11/: Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2 – 4°workshop annuale del gruppo di ricerca del SEBC su “Economia internazionale, politica fiscale, economia del lavoro, competitività e governance dell’UEM”. Quest’anno il workshop affronta le questioni relative alla crisi Covid, al commercio internazionale, la politica fiscale, la produttività e il mercato del lavoro. Evento in modalità viruale (fino a martedì 24/11/) Istat – Imprese multinazionali – Anno 2018 Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri responsabili dello Sviluppo 10.00 – Presentazione Secondo Rapporto Censis – Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni ...

singaporeIBC : Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 novembre 2020 - zazoomblog : Appuntamenti e scadenze del 19 novembre 2020 - #Appuntamenti #scadenze #novembre - bizcommunityit : Appuntamenti e scadenze: settimana del 16 novembre 2020 #scadenzefiscali - zazoomblog : Appuntamenti e scadenze del 18 novembre 2020 - #Appuntamenti #scadenze #novembre - CAFACLI : ?? Niente più fogli, cartelle, faldoni?? Con l'area riservata #myCAF puoi: ? prenotare appuntamenti; ? archiviare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze

Teleborsa

La Redazione di ProiezionidiBorsa avverte che sono previste pesanti multe dall’Agenzia delle Entrate per chi non paga il bollo auto entro questa scadenza.In primo piano: vi segnaliamo che la cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno e in collaborazione con il Nucleo comunale della Protezione Civile di ...