Amici | l’ex concorrente Daniel Cosmic a processo Ha fatto bodyshaming su una fan di 16 anni

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Il tuo ragazzo ideale? Commestibile, l’importante è che te lo mangi”, “Non è che ti mangi anche tua madre”, “Ah, ti piace mangiare?”, “Come stiamo? Se non ci mangi, stiamo molto bene”: queste alcune delle offese pronunciate da, exdidi Maria De Filippi, nei confronti di una sua fan nel corso di una diretta Instagram.Piccirillo, vero nome del ventenne napoletano con migliaia di follower sui social, aveva sbeffeggiato e deriso la ragazza di soli 16per il suo aspetto fisico. “Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un c…. Mi scuso con tutti”, si era scusato il ragazzo in seguito. “A casa mia chi sbaglia paga.ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire ...