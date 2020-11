Salvini deve scegliere: restare capo o diventare leader (Di domenica 22 novembre 2020) Causa il declino degli ultimi mesi, Matteo Salvini non ha più la forza di imporsi ai suoi alleati, ha smarrito un po’ dell’ascendente e i risultati sono sotto gli occhi: nel centrodestra si recita a soggetto, in mancanza di una regia domina l’improvvisazione. Il genio dell’imprevisto è senza dubbio il Cav che, senza concordare nulla, ha avviato un ciupi-ciù con il governo sotto l’alto patronato del Quirinale. Né si è premurato di informare i partner sulla norma salva-Mediaset, spuntata come un fungo nelle notti di plenilunio: sul piano politico e personale, un’autentica cafonata. Ma scagli la prima pietra chi in passato non ha fatto altrettanto. Coi Cinque stelle la Lega è andata addirittura al governo, perdendo il diritto di dare lezioni agli altri. L’antica Casa delle libertà ormai da tempo s’è trasformata in casino, tra liti sulle candidature, gazzarre populiste, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) Causa il declino degli ultimi mesi, Matteonon ha più la forza di imporsi ai suoi alleati, ha smarrito un po’ dell’ascendente e i risultati sono sotto gli occhi: nel centrodestra si recita a soggetto, in mancanza di una regia domina l’improvvisazione. Il genio dell’imprevisto è senza dubbio il Cav che, senza concordare nulla, ha avviato un ciupi-ciù con il governo sotto l’alto patronato del Quirinale. Né si è premurato di informare i partner sulla norma salva-Mediaset, spuntata come un fungo nelle notti di plenilunio: sul piano politico e personale, un’autentica cafonata. Ma scagli la prima pietra chi in passato non ha fatto altrettanto. Coi Cinque stelle la Lega è andata addirittura al governo, perdendo il diritto di dare lezioni agli altri. L’antica Casa delle libertà ormai da tempo s’è trasformata in casino, tra liti sulle candidature, gazzarre populiste, ...

