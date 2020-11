Robbie Williams, è uscito “Can’t Stop Christmas” (Di domenica 22 novembre 2020) L’artista pop Robbie Williams torna con un nuovo singolo dal titolo “Can’t Stop Christmas” risvegliando le sensazioni del Natale con il suono delle campane natalizie ed è allo stesso tempo una dichiarazione di guerra alla pandemia. “Niente fermerà il Natale … Nessuna possibilità”, canta così il musicista britannico. La canzone pubblicata venerdì risponde alla domanda su come potrebbe essere il Natale di quest’anno: disinfettanti in lista dei desideri, regali solo tramite acquisti online e persone care viste solo su FaceTime o Zoom. “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora a una distanza di due metri”, canta Robbie Williams, e scioglie così l’attuale stato d’animo di crisi per i suoi ascoltatori con un po ‘di umorismo. Il nuovo singolo vede Robbie ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) L’artista poptorna con un nuovo singolo dal titolorisvegliando le sensazioni del Natale con il suono delle campane natalizie ed è allo stesso tempo una dichiarazione di guerra alla pandemia. “Niente fermerà il Natale … Nessuna possibilità”, canta così il musicista britannico. La canzone pubblicata venerdì risponde alla domanda su come potrebbe essere il Natale di quest’anno: disinfettanti in lista dei desideri, regali solo tramite acquisti online e persone care viste solo su FaceTime o Zoom. “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora a una distanza di due metri”, canta, e scioglie così l’attuale stato d’animo di crisi per i suoi ascoltatori con un po ‘di umorismo. Il nuovo singolo vede...

