Quanto proteggono dal virus le mascherine (e i differenti modelli) (Di domenica 22 novembre 2020) Ci abbiamo fatto l'abitudine, ecco perché tendiamo a dimenticare che proteggono gli altri, più che noi stessi. Le mascherine chirurgiche fanno entrare l'80 per cento di particelle virali leggere. Ecco perché tutti devono indossarle

