Non è L’Arena, Nicola Morra commenta la propria esclusione dalla Rai: «Errore formidabile, vicenda assai triste» – Video (Di lunedì 23 novembre 2020) Nicola Morra, Non è L'Arena “Credo sia stato fatto un Errore formidabile“. Il senatore grillino Nicola Morra ha commentato così la propria esclusione dalla trasmissione Rai «Titolo V», avvenuta giovedì scorso per volontà dei vertici aziendali dopo le polemiche per una sua infelice frase sulla compianta Jole Santelli. Intervenendo a sorpresa su La7, a Non è L’Arena, ieri sera il Presidente della Commissione Antimafia ha parlato di sanità in Calabria ed è tornato poi sulla vicenda consumatasi a Viale Mazzini. Incalzato dal conduttore Massimo Giletti ad esprimersi al riguardo, Morra ha evitato di gettare benzina sul fuoco ma allo stesso tempo non ha nascosto il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 novembre 2020), Non è L'Arena “Credo sia stato fatto un“. Il senatore grillinohato così latrasmissione Rai «Titolo V», avvenuta giovedì scorso per volontà dei vertici aziendali dopo le polemiche per una sua infelice frase sulla compianta Jole Santelli. Intervenendo a sorpresa su La7, a Non è, ieri sera il Presidente della Commissione Antimafia ha parlato di sanità in Calabria ed è tornato poi sullaconsumatasi a Viale Mazzini. Incalzato dal conduttore Massimo Giletti ad esprimersi al riguardo,ha evitato di gettare benzina sul fuoco ma allo stesso tempo non ha nascosto il ...

A non è l'arena c'è Fabrizio Corona a cui chiedono di commentare alcuni fatti (legati all'inchiesta su #Genovese). Bellissimo come a "non è l'arena" Fabrizio Corona è stato chiamato come esperto di diritto penale. Daniele #Leali, amico di Alberto #Genovese parla a Non è l'Arena: 'Ero presente alla festa, non sapevo…

