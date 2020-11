Mercato Juventus, occasione dal Real Madrid: assalto a gennaio (Di domenica 22 novembre 2020) Mercato Juventus – Il calcioMercato della Juventus ha visto in questi giorni di sosta del campionato davvero tanti rumors sia in entrata che in uscita .Del resto si avvicina il mese di gennaio e dunque tutte le squadre andranno a caccia di possibili rinforzi per le proprie rose. La Juve non sembra avere bisogno di innesti particolari, ma sicuramente se ci sarà occasione la dirigenza sarà senz’altro pronta a fare degli investimenti per rendere ancora più competitiva la squadra di Pirlo. E si è tornato a parlare di Isco come possibile colpo bianconero. Mercato Juventus, Isco a gennaio? Come riporta infatti Fantacalcio.it potrebbero esserci dei nuovi scenari relativamente al centrocampista spagnolo del Real ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 22 novembre 2020)– Il calciodellaha visto in questi giorni di sosta del campionato davvero tanti rumors sia in entrata che in uscita .Del resto si avvicina il mese die dunque tutte le squadre andranno a caccia di possibili rinforzi per le proprie rose. La Juve non sembra avere bisogno di innesti particolari, ma sicuramente se ci saràla dirigenza sarà senz’altro pronta a fare degli investimenti per rendere ancora più competitiva la squadra di Pirlo. E si è tornato a parlare di Isco come possibile colpo bianconero., Isco a? Come riporta infatti Fantacalcio.it potrebbero esserci dei nuovi scenari relativamente al centrocampista spagnolo del...

