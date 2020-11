Manovra 2021 della Commissione Europea si appresta ad nuove applicare misure (Di domenica 22 novembre 2020) Una legge di bilancio per la Manovra 2021 della Commissione Europea è pronta per essere approvata e entro la fine dell’anno si punta all’entrata in vigore. Quali saranno le aree interessate dalla Manovra 2021 della Commissione Europea? Le sfere interessate riguardano il Fisco, il lavoro e tutte le imprese, la scuola, le famiglie, i trasporti Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Una legge di bilancio per laè pronta per essere approvata e entro la fine dell’anno si punta all’entrata in vigore. Quali saranno le aree interessate dalla? Le sfere interessate riguardano il Fisco, il lavoro e tutte le imprese, la scuola, le famiglie, i trasporti

CatalfoNunzia : Favorire l’ingresso dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro significa ridare ossigeno al Paese e investire… - CatalfoNunzia : Con la #Manovra 2021, approvata nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri, istituiamo presso il @MinLavoro un fon… - gennaromigliore : Bene lo stralcio dell’assurda norma sull’istituzione di una fondazione di stato sulla CyberSecurity. Come… - goldenjoe75 : Manovra 2021, stralciata la norma sull’Istituto Italiano di Cybersicurezza - Frances47226166 : RT @carlosibilia: Con la Manovra 2021 ci saranno anche gli aumenti per il personale sanitario e socio-sanitario, oltre ai fondi per tamponi… -