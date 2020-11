LIVE – Ternana-Teramo 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 22 novembre 2020) La DIRETTA LIVE di Ternana-Teramo, match valido per la dodicesima giornata di Serie C 2020/2021. Sfida al vertice del girone C quella che va in scena al Libero Liberati: gli umbri, la capolista del raggruppamento, ospitano gli abruzzesi distanti quattro punti e secondi. Ci si attendono emozioni forti in una delle partite cruciali della stagione, fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 22 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Ternana: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato Teramo: Lewandowski; Diakitè S., Soprano, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Ladi, match valido per la dodicesima giornata di. Sfida al vertice delC quella che va in scena al Libero Liberati: gli umbri, la capolista del raggruppamento, ospitano gli abruzzesi distanti quattro punti e secondi. Ci si attendono emozioni forti in una delle partite cruciali della stagione, fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 22 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato: Lewandowski; Diakitè S., Soprano, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, ...

WiAnselmo : LIVE #SerieC-Girone C, concluse le gare delle 15.00: #Bari corsaro a Caserta. Alle 17.30 big il match di Terni. Ris… - Mediagol : LIVE #SerieC-Girone C, concluse le gare delle 15.00: #Bari corsaro a Caserta. Alle 17.30 big il match di Terni. Ris… - frankragosta : Live con il big-match del #GironeC #Ternana-#Teramo, sfida tra prima e seconda. Gli umbri per la fuga, la squadra… - WiAnselmo : #Live #SerieC-Girone C: pari per #Catania e Foggia. Risultati e classifica in tempo reale - Mediagol : #Live #SerieC-Girone C: pari per #Catania e Foggia. Risultati e classifica in tempo reale -