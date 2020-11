“Legati e imbavagliati” Paura per l’ex giornalista Rai | una notte di terrore per lui e la moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) Nepi, panico in casa deldirigente della Rai. Un incubo quello vissuto nellada Giampaolo Sodano e dallaFabrizia Cusani. Sarebbero entrati nella villa di famiglia, situata nella Tuscia, lungo la Cassia. Mossi nel buio, gli aggressori avevano un piano ben preciso che sono riusciti a mettere in atto. I ladri hanno disattivato le telecamere e li hanno aspettati fuori casa. Un piano pensato a tavolino dai malviventi che secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati sei in tutto, tra italiani e albanesi. Una volta disattivate le telecamere di sicurezza, i malviventi hanno aspettato la coppia per poi trascinarla di forza in casa. Qui marito e, posti in stanze differenti, sarebbero stati legati e imbavagliati. Lo scopo dei malviventi era quello di derubare la villa del noto ex dirigente Rai.. Non ...