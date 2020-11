Juventus U23-Pistoiese | dirigenza in tribuna con Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 22 novembre 2020) Il tecnico bresciano Andreae ladella, il giorno dopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Cagliari per 2 a 0, seguono dallala gara dellaU23, in scena contro lacome riportato da gianlucadimarzio.com. Insieme a Pavel Nedved e Fabio Paratici, l’allenatore della prima squadra ha voluto visionare i prospetti in casa bianconera che militano nel campionato di Serie C. Occhi puntati su diversi talenti, che potrebbero presto far compagnia a Frabotta e Portanova in prima squadra. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:-Cagliari 2-0,: "Ecco il ruolo di Dybala" Gianluca Frabotta, terzino della ...