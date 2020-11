Iezzo: “Mazzarri fu convinto da me e Aronica a far esordire Insigne” (Di domenica 22 novembre 2020) Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando un simpatico aneddoto sull’esordio di Lorenzo Insigne in azzurro:“Insigne esordì con noi quando era piccolo, mi pare contro il Livorno, io e Aronica spingemmo con Mazzarri per farlo giocare. Mancavano pochi minuti, ci mettemmo del nostro. Doveva entrare Aronica, e gli dicemmo di far entrare Insigne”. Foto: social ufficiali Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Gennaro, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando un simpatico aneddoto sull’esordio di Lorenzo Insigne in azzurro:“Insigne esordì con noi quando era piccolo, mi pare contro il Livorno, io espingemmo con Mazzarri per farlo giocare. Mancavano pochi minuti, ci mettemmo del nostro. Doveva entrare, e gli dicemmo di far entrare. Foto: social ufficiali Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tuttonapoli : Iezzo racconto: 'Io e Aronica convincemmo Mazzarri a far esordire Insigne...' - ilnapolionline : Iezzo: 'Fu Aronica a convincere Mazzarri a far esordire Insigne' - - ilnapolionline : Iezzo: 'Napoli-Milan sfida dei portieri più forti in Italia' - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L’EX – Iezzo: 'Napoli-Milan, sfida tra Meret e Donnarumma, i due portieri più forti in Italia, Insigne? Aronica ed io p… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: L’EX – Iezzo: 'Napoli-Milan, sfida tra Meret e Donnarumma, i due portieri più forti in Italia, Insigne? Aronica ed io p… -