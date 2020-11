Goleada della Roma, il Sassuolo vola sempre più in alto e il Bologna regala un sorriso a Mihajlovic (Di domenica 22 novembre 2020) La Roma travolge il Parma per 3-0 all'Olimpico con un primo tempo a senso unico, in cui vanno in gol Borja Mayoral e Mkhitaryan con una doppietta. Lo spagnolo va in gol al 28? concretizzando l'assist di Spinazzola, l'armeno prima raddoppia con un destro pauroso da oltre venti metri al 32?, poi fa tris su suggerimento di Karsdorp al 41?. Nelle ripresa giallorossi in controllo e vicini al quarto gol in più occasioni (da segnalare la traversa di Spinazzola). Nelle altre due partite della giornata, il Bologna si impone in rimonta sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo passa a Verona: colpita da Thorsby, la squadra di Mihajlovic ribalta il risultato grazie ad un autogol di Regini e alla rete di Orsolini. I neroverdi vincono al Bentegodi grazie a una conclusione a giro di Boga al 42? e Berardi al 76?, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Latravolge il Parma per 3-0 all'Olimpico con un primo tempo a senso unico, in cui vanno in gol Borja Mayoral e Mkhitaryan con una doppietta. Lo spagnolo va in gol al 28? concretizzando l'assist di Spinazzola, l'armeno prima raddoppia con un destro pauroso da oltre venti metri al 32?, poi fa tris su suggerimento di Karsdorp al 41?. Nelle ripresa giallorossi in controllo e vicini al quarto gol in più occasioni (da segnalare la traversa di Spinazzola). Nelle altre due partitegiornata, ilsi impone in rimonta sulla Sampdoria, mentre ilpassa a Verona: colpita da Thorsby, la squadra diribalta il risultato grazie ad un autogol di Regini e alla rete di Orsolini. I neroverdi vincono al Bentegodi grazie a una conclusione a giro di Boga al 42? e Berardi al 76?, ...

