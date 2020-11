Fico contro la Rai | Grave errore non aver fatto parlare Morra

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Nonpartecipare Nicolaa un programma dopo che era stato invitato è “gravissimo, non sta né in cielo né in terra e spero che tutti in Rai ammettano che sia stato un grande sbaglio”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, a Mezz’ora in più su Raitre, intervistato da Lucia Annunziata. “Trovo gravissimo che il presidente della commissione Antimafia arrivi in camerino e poi non venga fato entrare in trasmissione. Non sta né in cielo né in terra e spero che ovunque alla Rai si dica ‘è stato un grande sbaglio’ perché la rai deve essere il luogo della libertà di informazione, che rappresenta l’art.21 e un parlamentare della Repubblica votato delle persone... magari i cittadini volevano sentire le scuse o le spiegazioni. Un giornalista può andare dritto, può domandare ma non non farlo entrare”. Per ...