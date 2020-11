Daydreamer anticipazioni 29 novembre | Can diviso tra Sanem e Polen

(Di domenica 22 novembre 2020) Can si allontana da Istanbul per schiarirsi le idee, mentrefa di tutto per riconciliarsi con il fotografo. I due però dovranno vedersela con, intenzionata a dividere per sempre Divit e la Aydin. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Can si allontana da Istanbul per schiarirsi le idee, mentre Sanem fa di tutto per riconciliarsi con il fotografo. I due però dovranno vedersela con Polen, intenzionata a dividere per sempre Divit e la ...Anticipazioni della puntata del 22 novembre di DayDreamer. Per Muzaffer e Meckibe sono guai: i due non hanno la licenze e devono chiudere, Fabbri e Aylin ...