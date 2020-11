Cts: 'Rischio terza ondata, controlli e multe per lo shopping di Natale' (Di domenica 22 novembre 2020) l'allarme del : 'Rischio , controlli e multe per lo shopping di '. Senza controlli e sanzioni adeguate, dunque, lo shopping di Natale rischia di produrre a gennaio lo stesso effetto sul virus che ha ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) l'allarme del : 'per lodi '. Senzae sanzioni adeguate, dunque, lodirischia di produrre a gennaio lo stesso effetto sul virus che ha ...

Covid, rischio terza ondata a Natale. Comitato scientifico: «Controlli e sanzioni per shopping»

Senza controlli e sanzioni adeguate, lo shopping di Natale rischia di produrre a gennaio lo stesso effetto sul virus che ha avuto ad agosto l'apertura delle discoteche e l'allentamento di tutte le mis ...

