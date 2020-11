Covid | festa di studenti in appartamento a Bologna | multati

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa

Corriere di Como

Erano già stati beccati, denunciati e multati, a fine ottobre per una festa in un appartamento di Bologna. E la scorsa notte, ignorando le restrizioni anti-Covid, lo hanno rifatto. Nove studenti ...Polizia in un appartamento di via Turati: tutti sono stati denunciati per disturbo alle persone e i sei ospiti anche multati per violazione del coprifuoco ...