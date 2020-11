Covid, aspetta 11 ore per il ricovero: mamma Antonella muore a 41 anni. Lascia un figlio di 14 mesi (Di domenica 22 novembre 2020) “I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Sola allora vedremo risultati più significativi”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all’evento online ‘Farmacistapiù’. “Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come un liberi tutti”, ha sottolineato Speranza. Resistere non è bastato a Antonella Abbatangelo, 41enne di Trani, mamma di un bimbo di 14 mesi, che è morta giovedì dopo aver contratto il Covid. Il decesso è avvenuto nell’ospedale Dimiccoli di Barletta dove è stata ricoverata per circa cinque giorni, dopo aver atteso 11 ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) “I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Sola allora vedremo risultati più significativi”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all’evento online ‘Farmacistapiù’. “Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come un liberi tutti”, ha sottolineato Speranza. Resistere non è bastato aAbbatangelo, 41enne di Trani,di un bimbo di 14, che è morta giovedì dopo aver contratto il. Il decesso è avvenuto nell’ospedale Dimiccoli di Barletta dove è stata ricoverata per circa cinque giorni, dopo aver atteso 11 ...

LegaSalvini : LA TRAGEDIA IN PUGLIA, ASPETTA 11 ORE PER ESSERE VISITATA E MUORE DI COVID A 41 ANNI - myrtamerlino : Improvvisamente (...) ci si è accorti che mancano i medici specializzati. Il solito problema di organizzazione. Si… - LisadaCa : RT @LegaSalvini: LA TRAGEDIA IN PUGLIA, ASPETTA 11 ORE PER ESSERE VISITATA E MUORE DI COVID A 41 ANNI - AValvecchia : RT @LegaSalvini: LA TRAGEDIA IN PUGLIA, ASPETTA 11 ORE PER ESSERE VISITATA E MUORE DI COVID A 41 ANNI - LumenAnn1 : @QRepubblica @giuliocavalli @VittorioSgarbi È solo l'inizio, altroché natale, non si viaggerà più, il patentino d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aspetta Covid Barletta, aspetta 11 ore per il ricovero: Antonella muore a 41 anni Il Messaggero Natale, no a spostamenti tra Comuni anche nelle zone più sicure

Niente visite ai parenti né in altre Regioni né in altri Comuni, anche se ci si trova in zona gialla. È questo il piano a cui sta lavorando il governo per evitare che la ...

Verso il nuovo Dpcm: le ipotesi in fase di studio per bar, negozi e scuole

Licei e scuole superiori chiusi almeno fino all'Epifania, ristoranti aperti la sera ma non durante le festività, orario prolungato per i negozi, deroghe minime per lo spostamento tra le Regioni, "zone ...

Niente visite ai parenti né in altre Regioni né in altri Comuni, anche se ci si trova in zona gialla. È questo il piano a cui sta lavorando il governo per evitare che la ...Licei e scuole superiori chiusi almeno fino all'Epifania, ristoranti aperti la sera ma non durante le festività, orario prolungato per i negozi, deroghe minime per lo spostamento tra le Regioni, "zone ...