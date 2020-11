Chiara Ferragni: Leone fa una cosa inaspettata, manda a fan***lo tutti (Di domenica 22 novembre 2020) Il piccolo Leone senza rispetto, manda a quel paese tutti i follower dell super seguita mamma Chiara Ferragni Chiara, Fedez e Leo (Instagram)Quella di Chiara Ferragni e Fedez è una delle coppie più seguite sui social, anche grazie al grande visibilità che i due danno della propria vita. I Ferragnez, senza particolari filtri, si concedono ai propri followers e si lasciano seguire in ogni dove. Anche quando il 19 marzo di due anni fa, il piccolo Leone Lucia venne al mondo, per i seguaci della coppia fu un evento da seguire a 360°. E’ passato ormai tanto tempo, Leo è cresciuto e continua a divertire sui social, protagonista di diverse gag con mamma e papà. Un rapporto particolare quello del piccolo Leo con i propri ... Leggi su kronic (Di domenica 22 novembre 2020) Il piccolosenza rispetto,a quel paesei follower dell super seguita mamma, Fedez e Leo (Instagram)Quella die Fedez è una delle coppie più seguite sui social, anche grazie al grande visibilità che i due danno della propria vita. I Ferragnez, senza particolari filtri, si concedono ai propri followers e si lasciano seguire in ogni dove. Anche quando il 19 marzo di due anni fa, il piccoloLucia venne al mondo, per i seguaci della coppia fu un evento da seguire a 360°. E’ passato ormai tanto tempo, Leo è cresciuto e continua a divertire sui social, protagonista di diverse gag con mamma e papà. Un rapporto particolare quello del piccolo Leo con i propri ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - deanelaveau : si chiama promuovere il proprio brand, perché può farlo chiara ferragni ed io No? - ALWAYSH4R : @goldenxxkiwi chiara ferragni 2.0 - CryBabyBlair : RT @gloriovsziam: Spoiler: è inutile dire 'mA mI sEgUiTe pEr I cOnTeNuTi O pEr Il FoLlOw BaCk', siete fan account, non Chiara Ferragni. - yoursmiIe_ : RT @gloriovsziam: Spoiler: è inutile dire 'mA mI sEgUiTe pEr I cOnTeNuTi O pEr Il FoLlOw BaCk', siete fan account, non Chiara Ferragni. -