Calendario Mondiale MotoGP 2021: tutte le date e il programma della prossima stagione (Di domenica 22 novembre 2020) Il Calendario del Mondiale MotoGP 2021 prevede ben 20 Gran Premi. Gli organizzatori hanno stilato un programma davvero molto fitto e intenso, con la speranza che si possano disputare tutte le gare e che l’emergenza sanitaria non complichi ulteriormente la già difficile situazione a livello globale. Dopo un’annata agonistica funestata dalla pandemia e con i motori accesi soltanto a partire da luglio con impegni esclusivamente in Europa, il MotoMondiale dovrebbe tornare alla sua normalità e dovrebbe incanalarsi sui binari che abbiamo sempre visto negli ultimi decenni. Si incomincerà il 28 marzo con il GP del Qatar a Losail (in notturna come da tradizione), poi si volerà oltreoceano per una doppia trasferta: GP d’Argentina (11 aprile) e GP delle Americhe (18 aprile). ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Ildelprevede ben 20 Gran Premi. Gli organizzatori hanno stilato undavvero molto fitto e intenso, con la speranza che si possano disputarele gare e che l’emergenza sanitaria non complichi ulteriormente la già difficile situazione a livello globale. Dopo un’annata agonistica funestata dalla pandemia e con i motori accesi soltanto a partire da luglio con impegni esclusivamente in Europa, il Motodovrebbe tornare alla sua normalità e dovrebbe incanalarsi sui binari che abbiamo sempre visto negli ultimi decenni. Si incomincerà il 28 marzo con il GP del Qatar a Losail (in notturna come da tradizione), poi si volerà oltreoceano per una doppia trasferta: GP d’Argentina (11 aprile) e GP delle Americhe (18 aprile). ...

Il lungo viaggio di Enea Oggi può essere mondiale

Bastianini si gioca il titolo iridato della Moto2 alle 13.20: difende 11 punti nell’ultima gara. Rossi parte 17° nella classe regina alle 15. Diretta Sky e Dazn ...

